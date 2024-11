Unlimitednews.it - Calderoli “L’autonomia verrà modificata, poi l’opposizione smetta di rompere”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Io ho arato un campo incolto e se la Corte mi dà suggerimenti, sono contento. E’ stataa chiedere l’esame costituzionale del, quindi se ora applichiamo i suggerimenti costituzionali, nessuno deve più rompermi gli zebedei.”. Lo dice in un’intervista al quotidiano “La Repubblica” il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto. “Nonostante qualcuno pensi che io abbia preso negativamente il pronunciamento della Corte, non è così. Ho il massimo rispetto dei giudici costituzionali – aggiunge -. Certo, sarei stato più contento se mi avessero detto “tutto a posto”, ma ho l’umiltà e l’orgoglio di chi, avendo percorso una terra sconosciuta e nuova, possa anche avere commesso qualche errore. Io sono riuscito a fare approvare in Parlamento una legge sule non avevo verità in tasca”.