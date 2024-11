Iodonna.it - Blazer doppiopetto che accarezza il fisico e seduce. Pantaloni dritti oppure wide leg, che slanciano la figura. I nuovi tailleur di Marina Rinaldi vestono la donna moderna e carismatica, ma soprattutto di classe

Leggi su Iodonna.it

Autunno 2024, arriva la nuova collezione didi, perfetta per lache desidera sfoggiare uno stile senza compromessi. Spaziando con charme dall’ambiente professionale a quello informale fino alle cerimonie eleganti.Fall 2024 guarda le foto Pensata per essere essenzialmente basica, garantisce un grande impatto visivo e una notevole versatilità. Si presta facilmente a combinazioni con altri pezzi per creare look potenti e personalizzati, mantenendo sempre un’aria raffinata e distinta.