Gaeta.it - Ademola Lookman tra i candidati al premio di Giocatore Africano dell’Anno: chi sono gli altri?

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’attaccante dell’Atalanta,, si distingue nella cinquina scelta per il prestigiosodi. La selezione, curata dalla Confederazione calcistica africana , conta un gruppo di atleti di talento, testimonianza dell’alto livello del calcio su questo continente. Accanto a, cinomi noti del panorama calcistico, che rappresentano le diverse nazioni e i vari stili di gioco.Chi èe perché è in corsaha guadagnato la sua candidatura per ilgrazie a una stagione straordinaria con l’Atalanta. Ilnigeriano ha colpito nel segno con prestazioni impressionanti, culminate nella finale di Europa League, dove ha realizzato una tripletta decisiva contro il Bayer Leverkusen.