Virtus Bologna Sassari 95-85 | torna il successo per le Vu Nere

, 17 novembre 2024 - Laalla vittoria e all’Unipol Arena batte 95-85infilando la settima vittoria in campionato su 8 sfide fin qui giocate. Prestazione solida per la formazione di Luca Banchi che lascia fuori ZIzic e Visconti, ma fa ampio turnover, con Shengelia che tocca al massimo i 27’ di utilizzo, concedendo un po’ di fiato a qualche elemento.per altro tiene benissimo il campo, allunga nel secondo parziale, ma nella terza frazione, quando Banchi schiera i suoi pezzi da novanta, cede di fronte alla prestazione di Pajola, mvp della sfida, e compagni.Primo quarto in equilibrio, poi, nella seconda frazione di gioco è, con un eccellente Halilovic, ad allungare a portarsi avanti di 9 lunghezze, 29-38 e a chiudere avanti il primo tempo 37-41. Nella ripresa laparte fortissimo tocca anche il +11 (57-46 al 25’), poi mentrerisale fino a -1, sono Cordinier e Pajola a respingerla indietro con laavanti di 10, 74-64, a fine terza frazione.