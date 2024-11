Ilprimatonazionale.it - Solide, quindi divertenti: ecco perché Fiorentina e Lazio sono le sorprese della Serie A

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 17 nov – Due terzi del campionato ormai alle spalle, in testa sei squadre nel giro di due soli punti. Napoli (26) davanti a tutti, Juventus attardata – si fa per dire – a quota 24. Nel mezzo, in un’inaspettata tonnara novembrina, i campioni uscenti dell’Inter e la “solita” Atalanta. Ma soprattutto, le veredi questa (ancora) equilibratissimaA. Sì,se i partenopei stanno sfruttando al massimo il fatto di non avere impegni continentali – un vantaggio che, va detto, storicamente incide più sul breve che nel lungo periodo – viola e biancocelesti viaggiano a velocità di crociera anche in Europa. I dubbi di inizio stagioneE dire che in estate sia la compagine gigliata che quella capitolina hanno vissuto delle mezze rivoluzioni. Cambioguardia sulle panchine, via diversi punti fermi delle ultime stagioni (Milenkovic e Bonaventura da una parte, Felipe Anderson, Luis Alberto, Immobile dall’altra).