Sport.quotidiano.net - Promozione. Cerretese vede la vetta. È di Novi il gol vittoria

REAL1 FC CUBINO 0 REAL: Battini,, Bargellini, Meucci, Chiavacci, Tramacere, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa (90’ Pieri), Nieri (75’ Monti). All.: Petroni. F.C. CUBINO: Allegranti, Cocca, Gelli, Pelhuri (56’ Marzuoli), Fabbrini, Gabbrielli, Bussotti, Conti, Chiesi (70’ Tacchi), Somigli, Paggetti (88’ Malizia). All.: Bonciani. Arbitro: Martini di Arezzo. Rete: 63’. CERRETO GUIDI – Basta una rete a metà ripresa alla Realper avere ragione della matricola terribile Cubino e tornare alladopo due pari di fila. Tre punti che in attesa del resto della gare di oggi, proietta la squadra di Petroni al secondo posto solitario a meno uno dalla. Avvio di gara a tinte biancoverdi con la Realche si rende pericolosa al 15’ con Nieri, smarcato in area da Fedi, il quale perde però il tempo per concludere.