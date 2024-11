.com - Promozione / Appignanese, il ds Buldorini non ci sta: “Meritiamo rispetto, nel dubbio veniamo sempre penalizzati”

Lo sfogo del dirigente: “La Federazione ci dica subito se vogliono far vincere il campionato alla Jesina. L’arbitro oggi è stato irso, vogliamo essere considerati alla pari come è giusto che sia; poi addirittura ha risposto ai calciatori con la sua lingua d’origine”JESI, 17 novembre 2024 – L’non ci sta e alza la voce. Il direttore sportivo Matteo, infatti, ci ha contattato per esprimere tutta la sua contrarietà sugli episodi arbitrali che, ad avviso della società di Appignano, stanno penalizzando il club maceratese (leggi qui la cronaca di-Jesina).“Non siamo soliti lamentarci degli arbitraggi – spiega -, ma viene il momento in cui l’società e gli Appignanesi tifosi meritino un po’ di. Quello che abbiamo visto in questo inizio di campionato è che nel, non so per quale motivo: spero non sia perché la nostra sia una piccola società a differenza delle altre che hanno più blasone.