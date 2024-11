Liberoquotidiano.it - "Perché ci vogliono screditare, dove vogliono arrivare": piagnisteo-Anm, il surreale attacco al governo

Il ritornello non cambia. Neppure di domenica: magistratura contro il. Questa volta è il turno dell'Associazione Nazionale Magistrati, l'Anm, che ha puntato il dito contro quelli che vengono bollati come attacchi centro le decisioni di parte della magistratura italiana (in primis sul caso dei centri di trattenimento in Albania). Anm afferma che, a suo giudizio, queste critiche non riguardino aspetti tecnici o giuridici, ma siano mosse da un sostanziale disaccordo politico con la maggioranza di. Già, loro al di sopra delle parti mentre ilagirebbe soltanto per una sorta di pregiudizio, questo il sunto. Ma come detto, non è cosa nuova. “Nell'ultimo periodo abbiamo assistito da parte di una certa politica ad attacchi sempre più frequenti a provvedimenti resi da magistrati italiani nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, criticati non per il loro contenuto tecnico-giuridico, masgraditi all'indirizzo politico della maggioranza governativa", recita il documento approvato all'unanimità dal comitato direttivo centrale dell'Anm, intitolato “Il linguaggio della democrazia”.