Iodonna.it - Nelle Isole Svalbard, tra la Norvegia e il Polo Nord, una giovane biologa, Tessa Viglezio, è responsabile della stazione di ricerca del Cnr “Dirigibile Italia”. Assieme ai ricercatori che provengono da tutto il mondo, studia l’impatto del cambiamento climatico nell’Artico

Ny-Ålesund, ex villaggio minerario sull’isola di Spitsbergen, è un ventaglio di casette nell’arcipelago delle, a me-tà strada tra lae il. Una di queste ospitaartica didel CNR, avamposto strategico dove si, per contrastarlo, ilbase artica è unadi 27 anni,, che abbiamo incontrato. «Si chiamaperché qui approdò, nel 1928, ildel generale Umberto Nobile, che puntava a sorvolare per la prima volta il. Ci riuscì, ma il rientro – come ci ha narrato bene anche il film La tende rossa – fu tragico» racconta la Station leader dal suo appartamento di Lugano, in cui ha fatto ritorno da qualche giorno e dove resterà fino a dicembre, quando ripartirà per l’Artico.