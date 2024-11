Puntomagazine.it - Napoli, sicurezza alimentare: sequestrati 400kg di alimenti

Controlli dei Carabinieri in città in negozi e mercato.e monitoraggio della circolazione stradaleI carabinieri del comando provinciale dihanno svolto in queste ultime ore diverse operazioni straordinarie di controllo in alcuni quartieri del capoluogoNel quartiere Vomero, i controlli dei militari della compagnia locale si sono concentrati nell’area del mercato storico di Antignano. Con loro Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, agenti della Polizia Locale, tecnici dell’ASL1 e dell’Enel. Nel mirino lae il rispetto delle normative nei negozi e nelle bancarelle del mercato. Sono state ispezionate 18 attività commerciali: tra carenze igieniche e mancanza dei requisiti di, diverse attività sono state sospese.