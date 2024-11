Gaeta.it - Milano domina la classifica sulla qualità della vita: i risultati della ricerca 2024

Facebook WhatsAppTwittersi riconferma leader nellain Italia, seguita da Bolzano e Monza eBrianza. L’analisi, condotta da ItaliaOggi e Ital Communications con l’assistenza dell’Università Sapienza di Roma, valuta vari aspetti, tra cui i servizi, il reddito e le infrastrutture. Questi fattori determinano il posizionamento delle città nellaannuale.al verticeL’Indagineper ilevidenzia come, il fulcro economico del paese, riesca a mantenere il primo posto grazie a un sistema di servizi efficienti e a un’ottima capacità di attrarre investimenti. Gli aspetti economici e le infrastrutture sono di fondamentale importanza in questo contesto. La città si contraddistingue per una rete di trasporti sviluppata, ottime opportunità lavorative e un’offerta culturale senza pari, tutti elementi che riescono a migliorare la quotidianità dei cittadini.