Ilrestodelcarlino.it - Marai: "Provai ad entrare in società. Se Amadei vuole parlarmi sono qua"

Roberto, ha letto le parole del patronche sta cercando di vendere la Reggiana? Già quest’estate scrivemmo di un suo possibile interesse con l’arrivo di Pietro Lodi a capo del settore giovanile granata. "Lodi era alla Feralpisalò che ho sostenuto come sponsor essendo salodiano. Lo conosco e lo stimo, lui è stato il tramite prima dell’inizio di questa stagione per incontrare il direttore generale Vittorio Cattani. Avrei volutoin punta di piedi nella Reggiana con una sponsorizzazione e poi capire se ci potessero essere i presupposti per qualcosa di più". E poi? "Nonostante ci siamo piaciuti e avevamo posto le condizioni per trovare sinergie, anche sul territorio, si è concluso in un nulla di fatto. E non abbiamo più approfondito. Forse qualcuno ha posto qualche veto.