"Maltempo e impennata dei costi". Grano, le incognite sulla produzione

Sarà, forse, colpa anche di Turchia e Russia come recita una corrente di pensiero, ma ladiin Italia, pur a fronte di un prodotto di alta qualità, vive un momento storico di luci e ombre. Se parliamo ditenero c’è poco da stare allegri. Le piogge insistenti che hanno colpito buona parte dell’area Nord-Ovest poco prima della trebbiatura, hanno compromesso non solo le rese ma anche la qualità del raccolto 2024. Anche per ilduro tuttavia il barometro non segnala bel tempo. Durante la giornata mondiale della pasta, alimento simbolo dell’Italia, le associazioni e i produttori hanno sollevato il tema riflettendo sul fatto che il settore ha necessità di essere ripensato. "Per mantenere la reputazione del Made in Italy occorre rafforzare l’intera filiera e far conoscere di più le prerogative del nostro prodotto – afferma Confagricoltura –, una strada non semplice alla luce di alcuni fattori: il clima che influisce sui raccolti diduro, laitaliana lontana dal fabbisogno dell’industria di trasformazione, le notevoli differenze qualitative della materia prima da zona a zona che richiedono interventi strutturali".