Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 9-6, Europei curling femminile in DIRETTA: sbaglia Joo, tris azzurro nel penultimo end!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45. due stone azzurre a punto dopo 4 tiri dell’ultimo end15.40. LA METTE CONSTANTINI! E sono tre punti per l’che incanala il match sui binari giusti. Joo, dopo un match di altissimo spessore, ha commesso due errori da principiante. Tenere la concentrazione per tre ore non è semplice.15.38: perde completamente la tramontana Joo chela bocciata facile, potrebbero arrivare addirittura tre punti per l’!15.36: L’errore di Joo potrebbe regalare il gioco da due punti all’. Non arriva la bocciata e c’è una stone azzurra a punto a tre riti dalla fine dell’end15.33: Brava Zardini Lacedelli a liberare la casa con una doppia bocciata quando mancano sei tiri al termine dell’end15.33: Una stone azzurra a punto a metà del nono end15.