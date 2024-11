Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 5-4, Europei curling 2024 in DIRETTA: i cechi si avvicinano nel settimo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.59. Non riesce ad annullare l’end Klima, boccia la stone azzurra ma lascia la sua a punto e itornano a -1: 5-4. Bene per l’che potrebbe avere a disposizione l’ultimo end9.56: Bocciate e contro-bocciate. Si potrebbe andare verso l’annullamento dell’end. Sempre stone ceca a punto prima degli ultimi 4 tiri9.51: C’è solo una stone ceca nella casa dopo 8 tiri delend9.48: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri delend9.45: Retornaz cerca la precisione e la trova! Punto per l’in una situazione non facile. Gli azzurri tornano a +2 e ora dovranno difendersi dall’assalto dei9.39: Non bene la bocciata di Mosaner. C’è una stone azzurra a punto prima degli ultimi 4 tiri ma l’potrebbe essere costretta ad andare per il punto visto che sono 3 le stone ceche nella casa9.