Lanazione.it - "Licenziamenti? Attesi ma fanno male". Alla Abb paura dopo la gelata via mail

"Non è stato un fulmine a ciel sereno, in qualche modo ce lo aspettavamo". La notizia dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 33 dipendenti a tempo indeterminato di Abb E-Mobility non è stata una doccia fredda. Un addetto dello stabilimento di San Giovanni Valdarno ha deciso di parlare con La Nazione per raccontare quale sia l’umore all’interno dell’aziendaaver appreso le ultime novità. Prima o poi sarebbe accaduto l’inevitabile. "Nel 2022 - spiega - l’anno in cui Abb E-Mobility ha inaugurato il nuovo stabilimento di San Giovanni abbandonando definitivamente Terranuova, sono state prodotte tantissime stazioni di ricarica a ritmi intensi.il primo anno, però, non abbiamo assistito ad una crescita costante oppure ad uno stabilizzarsi della produzione". Da qui la necessità di tagliare.