Amica.it - L’anno d’oro di Vincent Cassel, dal Calendario Pirelli al quarto figlio in arrivo

Un anno magico per. Il 23 novembre l’attore francese compirà 58 anni. E di motivi per festeggiare ne ha più di uno. Sia a livello professionale che personale. La star del cinema è tra i protagonisti di The Cal, il2025: celebrazione della bellezza contemporanea, anche senza veli. Ma la gioia più grande arriverà tra qualche mese e riguarda la sfera affettiva. Il divo sta per diventare di nuovo papà. Narah Baptista, la modella che gli ha rubato il cuore dopo la fine della storia d’amore con Tina Kunakey, è incinta.Per la coppia si tratta del primoinsieme, per lui, invece, deldopo Deva e Leonie, nate dall’amore con Monica Bellucci, e Amazonie, la bimba avuta da Tina Kunakey.