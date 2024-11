Gaeta.it - La ‘talpa’ di Genova: l’imminente arrivo della Tbm per il progetto di sicurezza idraulica

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In questi giorni si stanno svolgendo nel porto di Shanghai le operazioni di caricogigantesca Tbm destinata ai lavori di scavo per lo scolmatore del torrente Bisagno a. Questo, fortemente voluto dalla struttura commissariale regionale per la lotta al dissesto idrogeologico e attualmente guidato dal governatore Marco Bucci, mira a ridurre il rischio di esondazione nella zona, un problema ricorrente per la città ligure.Dettagli sul trasportoTbmLa Tbm, soprannominata, è composta da diversi pesanti componenti, il cui peso totale raggiunge le 1280 tonnellate, di cui il singolo pezzo più pesante pesa ben 198 tonnellate. L’di questo macchinario è previsto nella prima metà di gennaio, dopo che la navecompagnia Cosco avrà completato un lungo viaggio circumnavigando l’Africa e superando il Capo di Buona Speranza.