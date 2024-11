Thesocialpost.it - La sorpresa di Giovanni Allevi, incontra i bambini malati nel reparto di oncologia e suona per loro

Una visita speciale ha illuminato la giornata di piccoli pazienti deldied ematologia dell’ospedale pediatrico Pausillipon di Napoli., noto compositore e pianista, ha fatto visita airicoverati, portando con sé non solo la sua musica, ma anche un messaggio di speranza e serenità.Leggi anche: Domenica In, la confessione shock di Venditti: “Così Lucio Dalla mi ha salvato”Le canzoniAccompagnato da Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas Aps,è stato accolto da Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, e Maria Vittoria Montemurro, direttore sanitario dell’ospedale. Dopo un incontro con i, il maestro si è esibito in una performance emozionante,ndo i suoi brani “Aria” e “Tomorrow”.