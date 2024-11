Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner a Anna Kalinskaya, la dolorosa conferma a ridosso della finalissima: non c'è nessuno...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ormai mancano pochissime ore all'ultimo atto delle Atp Finals di Torino, pochissime ore allatra l'idolo di casa,, e Taylor Fritz, già battuto nel girone e, soprattutto, nell'atto finale degli Us Open dello scorso settembre. Il ragazzo di San Candido e numero 1 al mondo è a caccia del primo, pesante, successo davanti al suo pubblico, quello italiano. Ma nel corso di questo torneo, il 23enne non ha potuto contare sull'appoggio di, la sua fidanzata. O forse ex fidanzata: ha smesso di seguirlo sui social e continuano ad inseguirsi voci sulla possibile rottura. In ogni caso, assente anche oggi, alladi domenica 17 novembre. Certo non la migliore delle notizie, per. Tutto il contrario, invece, per Taylor Fritz, seguito passo passo da Morgan Riddle, la sua compagna, che lo ha incoraggiato e spronato sin da quando aveva perso il primo set contronel girone delle Atp Finals.