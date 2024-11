Calciomercato.it - Italia-Francia, forfait improvviso: Spalletti perde un titolare

Il commissario tecnico dovrà fare a meno di uno dei titolarissimi della Nazionale Azzurra per il match di questa sera a San SiroBrutte notizie per Lucianoa pochi minuti dal match in programma questa sera al Meazza contro la. L’, infatti, dovrà fare a meno di uno dei suoi punti fermi in quella che sarà l’ultima gara della fase a gironi di Nations League per unproblema di salute che ha colpito nelle scorse ore il calciatore.un(LaPresse) – Calciomercato.itCome confermato da più fonti negli ultimi minuti, Gianluigi Donnarumma non potrà difendere i pali della selezione Azzurra questa sera contro ladi Deschamps a causa di un virus intestinale che lo ha colpito nella giornata odierna. Al posto del portiere del Paris Saint Germain, dunque,manderà in campo dal primo minuto Guglielmo Vicario.