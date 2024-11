Quotidiano.net - Il Castello delle Cerimonie chiude per abusivismo edilizio: diventerà di proprietà del Comune

Napoli, 17 novembre 2024 – Addio al: “in seguito al verdetto irrevocabile della sentenza emessa lo scorso febbraio dalla Corte di cassazione, gli uffici comunali hanno comunicato alle società interessate l'avvioprocedure per la revocalicenze che porteranno alla cessazioneattività alberghiera e di ristorazione”. Ad annunciarlo è stata la sindaca d i Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, a nove mesi dalla confisca della struttura ricettiva denominata ‘La Sonrisa’. Il, così come i personaggi che vi gravitano intorno – la famiglia Polese e in particolare la ‘padrona di casa’ Donna Imma – sono stati protagonisti di un omonimo programma televisivo su Real Time. In esso venivano riprese le stravaganti feste di matrimonio, battesimo, comunione e chi più ne ha più ne metta, organizzate all’interno della struttura.