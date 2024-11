Oasport.it - Hockey pista: Trissino, Lodi e Forte vanno in fuga nel Campionato di Serie A1

Ed èa tre neldiA1 2024-2024 disu. Dopo la settima giornata infatti ci sono tre squadre appaiate a quota 18 punti. Stiamo parlando di. Valdagno, quarta della classe, è adesso distante quattro lunghezze. Tutto facile per la corazzata veneta, capace di imporsi per 2-11 a casa del Sandrigo, certificando il dominio che la contraddistingue. Più sofferto invece il successo di, passata per 1-2 tra le mura di Valdagno. Molto bene poi, autrice di un poker in esterno ai danni di Viareggio in un match concluso per 1-4.Da menzionare poi un altro successo in trasferta, quello di Grosseto su Sarzana (3-4). Ok poi Monza su Novara (4-2) e Follonica su Giovinazzo (4-1). Chiude il quadro poi Bassano, capace di trovare la vittoria per 3-4 contro Montebello nel posticipo.