Guerra Russia-Ucraina: Da Joe Biden ok a Kiev ai missili a lungo raggio

L'amministrazione guidata da Joeha tolto le restrizioni all’uso da parte dell’di armi di fabbricazione statunitense per colpire in profondità la, lo riporta l’agenzia Reuters citando fonti vicine alla decisione. Anche il New York Times riferisce la notizia citando alcuni funzionari dell'amministrazione secondo i quali iprobabilmente saranno dispiegati all'inizio contro le truppe russe e nordcoreane in difesa delle forze ucraine nella regione di Kursk. La notizia arriva dopo che nella notte tra sabato e domenica laha scatenato sull'una violenta offensiva, lanciando 120e 90 droni. Si è trattato di uno dei più grandi attacchi dall'inizio della. In diverse aree del Paese sono state colpite le reti energetiche, le centrali termiche, con blackout e incendi nella capitale che hanno costretto la popolazione a fuggire con il buio dalle proprie case e ripararsi nelle metropolitane.