Isaechia.it - Grande Fratello, il papà di Tommaso Franchi confessa: “Ecco perché mio figlio si distingue dagli altri!”

Ieri Giacomodi, è stato ospite a Non succederà più, il programma radiofonico in onda su Radio Radio.Nel corso della chiacchierata, l’uomo ha parlato dell’esperienza di suonella Casa del:Piace, devo dire che piacicchia, è vero. Non c’è niente da dire. Riscuote successo, dai, un rubacuori! Ha fatto perdere la testa? Perdere la testa ora non esageriamo! Chi piace afra Maica e Mariavittoria? Direi che ha deciso per Mariavittoria. Si sono baciati, esattamente. Mi è sembrato di sentire qualcosa. Anche mia mamma, che è la sua nonnina di cui parla tanto, mi ha confermato questa cosa. La nonna è la sua preferita. La mia mamma secondo me è un po’ gelosa, devo dire la verità. Sì a me Mariavittoria piace. Poi voglio dire,è giovane, sono percorsi stranicomunque sono in una Casa super spiata 24 ore su 24.