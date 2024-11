Ilrestodelcarlino.it - "Castellani, truffa milionaria". Faccia a faccia col consulente

Proseguono – con appuntamenti semestrali – le udienze al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma per far luce sulla presuntaoperata ai danni del regista fanese 91enne Leandroe della consorte Maria Grazia Giovanelli. Per la prima volta dall’inizio del processo, nell’udienza svoltasi venerdì scorso, è comparso in aula ilfinanziario Pericle Cenci, 48 anni di Cassino, ma residente in Svizzera, che è imputato, insieme alla sorella Federica e alla moglie Deborah Gaiba, di circonvenzione di incapace finalizzata allae all’appropriazione indebita. Il Cenci, negli anni 2017 e 2018, sfruttando l’impreparazione finanziaria della coppia e la loro fragilità emotiva, avrebbe convinto i coniugi a farsi dare una delega per operare sui conti correnti e in questo modo sarebbero spariti quasi 3 milioni di euro, oltre a numerosi oggetti di valore.