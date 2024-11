Sport.quotidiano.net - Calcio serie d. La Folgore a Sesto ritrova il capitano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella lista dei convocati perCaratese-Proc’è anche il nome di capitan Arpino (nella foto). E già questa è una buona notizia. Se poi sarà della partita non si è sbilanciato nemmeno mister Carobbio ieri dopo la rifinitura: "Si è allenato con noi tutta la settimana, che parta dal 1’ è una delle ipotesi, vedremo". Ma intanto è recuperato e soprattutto in termini di leadership è un’aggiunta non da poco. L’esperto difensore centrale si era fermato nel secondo tempo della gara contro la Varesina per un problema muscolare e ha saltato gli ultimi tre match. Poi c’è tutto il resto, a partire dal fatto che è praticamente un derby, i due stadi distano poco più di 15 chilometri lungo la Milano-Lecco e lase vuole rientrare nel giro prima della fine del girone di andata non può far altro che vincere sempre da qui a Natale.