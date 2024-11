Sport.quotidiano.net - Bonnamour si ritira dopo l'accusa di doping: "Difendermi costa troppo"

Roma, 17 novembre 2024 - Un'cheuna carriera: è il caso di Franck, un corridore che fino alla scorsa primavera aveva conosciuto la ribalta principale solo per il premio della combattività vinto al Tour de France 2021, dove tra l'altro si classificò 22esimo. Poi, tutto è cambiato. I dettagli Correva il 26 marzo quando la Decathlon AG2R La Mondiale Team licenziava il francese, già sospeso dall'Uci a febbraio, per anomalie nel passaporto biologico risalenti alla sua precedente militanza all'Arkéa-B&B Hotels. Da quel momento percomincia un altro capitolo di vita e di carriera volto alla dimostrazione della propria innocenza: una battaglia impari che, come confessato ai microfoni di Ouest France, ha appena vissuto la sua resa. "Andare avanti in questo procedimento ècostoso: non posso permettermi di perdere tutto e nemmeno di aspettare diversi anni, forse 2 o 3, prima del giudizio definitivo.