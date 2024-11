Movieplayer.it - Blade, Wesley Snipes potrebbe tornare in un prossimo progetto dell'MCU

Nelle scorse ore sono usciti dei rumor che vedono un possibile ritorno deldinell'MCU dopo l'apparizione in Deadpool & Wolverineha fatto un memorabile ritorno nei panni diin Deadpool & Wolverine, e ora sentiamo che l'originale Daywalker del grande schermo tornerà nel MCU prima di quanto pensiamo. "C'è stato un solo. Ci sarà sempre e solo un solo". Questa frase è stata una pronunciata proprio dall'uccisore di vampiri durante Deadpool & Wolverine. Quando Logan (Hugh Jackman) e il Wade (Ryan Reynolds) vengono banditi nel Vuoto da Mr. Paradox (Matthew Macfadyen) in Deadpool e Wolverine. I due qui scoprono che un gruppo di Varianti del Multiverso si è unito per opporsi a Cassandra Nova (Emma .