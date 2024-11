Lanazione.it - Armati di coltello assaltano negozio di telefonia: banda di rapinatori arrestata dai carabinieri

Santo Stefano Magra, 17 novembre 2024 – Rapidi, scaltri, decisi a tutto pur di mettere a segno una rapina con un buon bottino di cellulari di ultima generazione. Hanno prima assaltato undia Santo Stefano, per poi fare il bis a Carasco: a mettere fine alla scorridi tre cittadini rumeni è stata un’indagine-lampo dei, insieme all’intuito investigativo del comandante deidi Santo Stefano. I tre(due del 1989, uno del 1990, tutti residenti all’estero) sono entrati in azione l’altro pomeriggio in undi: appena entrati hanno iniziato a far man bassa di smartphone, alle rimostranze del titolare non hanno esitato a minacciarlo puntandogli contro un. Quindi la fuga con in tasca 5 telefoni di ultima generazione.