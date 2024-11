Movieplayer.it - Amici: chi è Ilan, il figlio di Gabriele Muccino che sogna il canto?

Leggi su Movieplayer.it

Cantante e allievo di Rudy Zerbi,ha iniziato il suo percorso nel talent di Canale 5 con la voglia di mettersi in gioco e scrutare nuovi orizzonti musicali. Nell'edizione di24 ci sono tanti giovani talenti che meritano - per davvero - un posto tra quei banchi così prestigiosi. Il reality, infatti, già da qualche tempo, ha alzato di molto la posta in "gioco", investendo su ragazzi e ragazzi molto caparbi e ognuno con uno stile indistinguibile. Nel settore del, oltre a Nicolò (vero astro nascente) e Senza Cri (seguita dalla Cuccarini) c'è anche. Il ragazzo che è nella squadra di Rudy Zerbi sta facendo molto parlare di sé, sia per le sue canzoni, grazie al timbro vocale - pulito e intenso - sia per .