Von der Leyen la battaglia per salvare la poltrona | corsa per rincollare la maggioranza Le tre strade | una è la sostituzione della presidente

Quella che doveva essere una pura formalità in nome di un accordo di non belligeranza nella nuovaal Parlamento europeo ogni ora che passa si sta trasformando nella più grave crisi politica che l’Europa rischia di dover affrontare. Le audizioni dei componentinuova squadra di Ursula von dersono filate lisce, oltre le previsioni, fino al 12 novembre, quando all’esame delle commissioni parlamentari si sono sottoposti i presidenti esecutivi. Ad attivare l’innescobomba che sta per esplodere dentro ai palazzi di Bruxelles è stato il Partito Popolare Europeo che, pressato dalla componente spagnola, ha messo il veto sulla commissaria socialista voluta da Pedro Sanchez all’Ambiente, Teresa Ribera, con la prevedibile reazione dei Socialisti e Democratici (S&D): veto sulla vicepresidenza a Raffaele Fitto.