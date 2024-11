Piperspettacoloitaliano.it - Vivere senza permesso come finisce Il Patriarca spagnolo: spoiler finale della serie tv Vivir Sin Permiso

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Ilha già unscioccante, eccoè laspagnola da cui è tratto Ilcon Claudio Amendola, titolo originaleSin, conosciuto in ingleseUnauthorized Living. Ilè andato avanti per altre 2 stagioni su Telencinco e poi su Netflix. I fatti sono basati su Nemo Bandeira interpretato da Jose Coronado, alter ego del personaggio di Claudio Amendola, boss di Galizia. La storia è stata scritta all’origine da Manuel Rivas. Un giorno, vicino o lontano che sia, riusciremo a vedere ildiin italiano, mentre il pubblicoha assistito all’ultima puntata a dir poco scioccante trasmessa nel 2020.Ilriassunto ultima puntataNemo Bandeira è un commerciante che si è arricchito in passato di attività illegali, ma è riuscito a fare carriera fino a diventare uno degli uomini d’affari tra i più influenti in Galizia, attraverso un’importante azienda conserviera che appartiene alla famiglia di sua moglie, Asunción “Chon” Moliner.