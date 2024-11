Iltempo.it - Verso i mille giorni di guerra. Zelensky: con Trump pace più veloce

"Da parte nostra dobbiamo fare di tutto per porre fine allal'anno prossimo con mezzi diplomatici". È questo l'obiettivo per il 2025 del presidente ucraino Volodymyr, che ne ha parlato in un'intervista alla radio di stato. Ma perché si sigli una, secondo, l'Ucraina deve essere forte: "Se parliamo con Putin e siamo nella situazione attuale, non rafforzati, è uno status perdente per l'Ucraina fin dall'inizio". Per questo il leader ucraino ha particolarmente apprezzato la dichiarazione adottata dal G7 su iniziativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a sostegno di Kiev, in vista delsimo giorno dall'inizio della. "Dopo 1.000di, riconosciamo l'immensa sofferenza sopportata dal popolo ucraino", si legge nella dichiarazione dei 7 Grandi, "riaffermiamo il nostro fermo sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario.