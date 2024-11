Biccy.it - Verdiana dopo Tale e Quale punta Sanremo: “Ho presentato un brano” e svela se ha sentito Maria

Leggi su Biccy.it

Zangaro è stata la vincitrice dell’ultima edizione diShow e non certo perché era brava a imitare (per quello avrebbe dovuto vincere Feysal Bonciani), ma semplicemente perché la più brava a cantare. E non che ci volesse molto, ecco.Intervistata da SuperGuidaTv,Zangaro ha così ricordato l’esperienza appena conclusa: “Show è stata un’esperienza incredibile. Non mi aspettavo di riuscire a portare a casa le imitazioni che ho fatto nelle diversete perché è stato qualcosa di assolutamente nuovo per me, è stata una bella sorpresa“.ndo anche qual è stata un’imitazione che avrebbe voluto fare: “Mi sarebbe piaciuto imitare Whitney Houston ma non è stato possibile per via del blackface di cui c’è stata polemica negli anni scorsi. Sono cresciuta con il mito di Whitney e ho iniziato a fare musica perché sognavo di diventare come lei“.