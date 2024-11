Sport.quotidiano.net - Ufficiale la risoluzione del contratto. Pogba e la Juve si dicono addio. E il club risparmia 10 milioni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ora è anche, le strade dellantus e di Paulsi separano definitivamente. Ieri ilbianconero ha annunciato: "ntus Footballe Paulcomunicano di aver concordato di comune intesa ladeldi prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024", seguono auguri di rito per il futuro del giocatore. Al quale non è bastata la riduzione della squalifica per il doping, decisione arrivata lo scorso 7 ottobre dal Tas che ha portato da 4 anni a 18 mesi la sospensione del giocatore.era risultato positivo al testosterone in un controllo effettuato dopo la partita vinta in trasferta dallantus contro l’Udinese il 20 agosto 2023. Dopo lo sconto di pena, potrà tornare in campo il prossimo 11 marzo, poco prima di compiere 32 anni. Ora è libero di accordarsi con altre squadre, nei giorni immediatamente successivi all’annuncio della riduzione della squalifica era circolata la voce di un interesse dell’Olympique Marsiglia di De Zerbi.