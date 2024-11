Thesocialpost.it - Trump, le battaglie del ministro novax Kennedy Jr: “No al fluoro nell’acqua e sì al latte non pastorizzato”

La recente nomina di Robert F.Jr. alla guida del Dipartimento della Sanità negli Stati Uniti sta suscitando forti polemiche. Donald, con questa scelta, ha premiato uno dei più noti attivisti no-vax, un personaggio controverso che divide profondamente l’opinione pubblica.Leggi anche: Karoline, la nuova giovanissima portavoce di. Quel suo passato in Italia.La nomina e le criticheJimmy Kimmel, celebre comico, ha commentato ironicamente: “Chi meglio di uno con un verme nel cervello per guidare la Sanità americana?”. Una battuta che sintetizza le perplessità di molti, tra cui medici e scienziati, di fronte alla decisione di affidare aJr. un ruolo così cruciale. Nipote di John F.e figlio di Robert, assassinato a Los Angeles, è da tempo considerato la “pecora nera” della famiglia per le sue posizioni estremiste, spesso criticate anche dai suoi stessi parenti.