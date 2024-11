Oasport.it - Tabellone Billie Jean King Cup 2024: gli accoppiamenti dai quarti alla finale

Si è allineato aidiildelleCup Finalsdi tennis: a Malaga, in Spagna, domattina, a partire dalle ore 10.00, toccherà all’Italia, che farà il proprio esordio contro il Giappone, vittorioso nel primo turno ai danni della Romania.Dallo stesso lato deldelle azzurre si affronteranno poi Cechia e Polonia: le ceche, come le azzurre, erano già ammesse ai, mentre le polacche hanno battuto nel primo turno le padrone di casa iberiche. Le vincenti di queste due sfide si fronteggeranno nella semicalendarizzata per lunedì 18 alle ore 17.00.Dall’altro lato del, invece, l’Australia se la vedrà aicontro la Slovacchia, vittoriosa in rimonta sugli Stati Uniti, mentre il Canada sfiderà il Regno Unito, che ha liquidato la Germania.