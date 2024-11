Panorama.it - Rolling Stones immortali: in corsa ai Grammy e un tour nel 2025

Mentre ciclicamente i critici musicali suonano le campane a morto del rock, gli, forti di un canzoniere che è secondo forse solo a quello dei Beatles, continuano indefessi a portare avanti il verbo del rock, che non è meramente un genere musicale, basato su chitarra/basso/batteria, ma è soprattutto uno stile di vita nel fare le cose e nell'affrontare di petto la vita. I, nonostante i 238 anni in tre, sono ancora oggi una delle migliori live band in circolazione, in grado di entusiasmare e accendere platee di ogni età con i loro brani diretti e senza fronzoli, basati su riff di chitarra al fulmicotone, energia, divertimento e melodie. Le loro canzoni, partendo dalla casa madre del blues, hanno esplorato il rock in tutte le sue declinazioni, dall'hard rock al punk, perfino la disco (Miss You), ma sempre con il loro inconfondibile marchio di fabbrica, quello sberleffo perfettamente esemplificato dall'iconica "linguaccia".