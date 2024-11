Terzotemponapoli.com - Pronostici UEFA Nations League

L’Inghilterra ambisce al salto inA, Italia e Francia si affrontano da giá qualificate ai quarti, mentre tra Olanda e Ungheria sará un vero e proprio duello che decreterá chi, tra le due, accederá alla fase successiva della. Di seguito il focus de idi Superscommesse sulle gare in programma tra sabato e domenica.Inghilterra-Irlanda: 1 + Over 3.5Obiettivo vincere a Wembley contro l’Irlanda per l’Inghilterra di Southgate, prima del gruppo 2 della Lega B e che portando a casa un successo compirebbe il salto nellaA di. La Nazionale inglese ha segnato tre gol nelle ultime due partite. Gli irlandesi, invece, hanno perso 3-0 nell’ultimo precedente e non vincono in Inghilterra dal 1950. Dunque, il consiglio di Superscommesse verte sull’esito 1+Over 3.