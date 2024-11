Sport.quotidiano.net - Poggibonsi, Marcucci suona la carica: "Tiriamo fuori la nostra ‘cattiveria’"

Alessandro(nella foto), centrocampista ventenne del, come procede il cammino veros trasferta di Civita Castellana? "Occorre ripartire dal secondo tempo della recente gara. Questa è laintenzione, dato che nel corso della ripresa dell’ultimo confronto casalingo, siamo riusciti a creare serie difficoltà a un team attrezzato come il Livorno. Un aspetto che dice molto a proposito delle nostre qualità. Siamo all’opera per ricominciare da lì". Sfida da affrontare in che modo? "Tenendo conto di ogni fattore, compreso il fresco cambio di allenatore deciso dal club laziale. Potrebbe essere un’ulteriore incognita da considerare. Dipenderà comunque da noi, dall’impegno sul rettangolo. Non sarà di sicuro una sfida facile. Tra gli ingredienti inserirei una dose di ‘cattiveria agonistica’ per cercare di arrivare all’obiettivo".