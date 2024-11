Tvzap.it - Neonati sepolti, il racconto di Chiara: “È la prima cosa che mi è venuta in mente”

Leggi su Tvzap.it

Continua l’indagine suPetrolini, la ventunenne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi duenel giardino della sua casa in provincia di Parma. È stato diffuso il contenuto dell’ordinanza che risale al 19 agosto, quando la famiglia è appena tornata da New York e i genitori sanno che è suo il neonato ritrovato il 9 agosto in giardino. Ha “un’astuzia e un’abilità manipolatrice fuori dal comune”, così è stata definita la ragazza dalla pm Francesca Arienti.Leggi anche:Petrolini, eccocercava su Google: la scoperta da brividiLeggi anche: Come è morta Margaret Spada? I primi risultati dell’autopsia, ildiPetroliniAttualPetrolini è indagata per omicidio volontario, e per lei potrebbero aprirsi le porte del carcere, come previsto dal provvedimento del tribunale o, sempre questo, potrebbe essere rigettato dopo il ricorso presentato dal legale della ragazza Nicola Tria: “A mio avviso gli arresti domiciliari sono in realtà adeguati al contenimento delle esigenze cautelari proprie di questa vicenda (su cui unicaoccorre concentrarsi).