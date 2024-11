Ilfattoquotidiano.it - Ma quale grande ambizione di Berlinguer: è la solita mummificazione neoliberista del passato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Inutile. Non ce la fanno proprio. Ai tempi di pane e Draghi ricostruire la storia di partiti e leader della sinistra italiana (PCI, PSI, ecc.) fino agli anni Ottanta non è proprio cosa. È quell’uso della lente “senno del poi” a distorcere strategie, concetti e parole di ieri, come se il significato di qualcosa degli anni Settanta si ritrovasse solo nel diabolico vuoto del globalismo del Duemila.– La, il film diretto e scritto da Andrea Segre, oltre ad essere una lodevole cristallizzazione estetica sull’essenzialità quotidiana di abiti, cucinotti e suppellettili del pre consumismo edonistico (“si campava con poco e si stava bene”), è soprattutto a livello di messaggio politico laagiografica di un leader popolare a sinistra come mai nessun altro, impacchettata con il desiderio, magari involontario, di ridurlo, come ha spiegato Luciana Castellina, a generico “leader da Partito Liberale”.