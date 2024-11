Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 0-1, Europei curling femminile 2024 in DIRETTA: primo punto per le turche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-LITUANIA DIDALLE 8.00LADI-INGHILTERRA DIDALLE 13.3018.48: Latrova la bocciata e ildi apertura di questo march: 0-118.45: Arriva la bocciata delleche mettono la stone ama c’è una stonena nella casa per cui lapuò andare per ilquando mancano gli ultimi due tiri18.42: Ancora due stone azzurre adopo 12 tiri dell’end di apertura18.40: Due stone azzurre adopo 8 tiri delend ma lascardina la guardia centrale delle azzurre18.37: Una stone azzurra adopo i primi 4 tiri delend18.34: Mano per la, inizia la gara18.30: Squadre sul ghiaccio per la presentazione18.28: L’avversario di questa sera dell’, laè da qualche anno stabilmente nella Division A della competizione continentale e lo scorso anno ha chiuso il round robin all’ottavo posto con 2 vittorie e 7 sconfitte.