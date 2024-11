Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Shibahara 4-3, Italia-Giappone BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra si salva da 0-40 e allunga nel 1° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Niente, doppio fallo (3°).A-40 Perfetta! Prima al corpo con margine e dritto a campo aperto vincente!40-40 Rimedia con un ottima prima al 70%!40-A Doppio fallo (2° nel game e nel match).40-40 Con il dritto Elisabetta!!30-40 Prende la rete e chiude con una splendida volèe di rovescio in avanzamento.30-30 In rete il rovescio in palleggio di Elisabetta.30-15 Doppio fallo (1°).30-0 Sbaglia un comodo smash.15-0 Bene con il rovescio ancora l’na.4-3 Seconda in kick e dritto vincente. Resta in vita nel primo set.A-40 Ace (1°)!40-40 Rovescio lungoriga vincente!! Meraviglioso!40-30 In corridoio il passante di dritto di.30-30 Lungo il lob difensivo di, bell’attacco di dritto della nostra!30-15 Servizio e dritto