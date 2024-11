Dilei.it - Kate Middleton, i suoi medici “sono molto preoccupati”: Meghan Markle rovina tutto

Dopo un anno difficile, segnato dalla lotta al cancro,è tornata gradualmente aidoveri reali. Ha partecipato agli eventi del Remembrance Day e prossimamente sarà impegnata con il concerto di Natale previsto a Westminster il prossimo 6 dicembre. Nonostante abbia terminato la sua chemioterapia preventiva, però, la Principessa del Galles è ancora sotto osservazione e irestano. Come se non bastasse, a preoccupare la moglie del Principe William è, che non avrebbe apprezzato le ultime mosse della cognata e sarebbe pronta a darle di nuovo del filo da torcere.Come sta davveroè tornata in pubblico lo scorso fine settimana in occasione del Remembrance Day. Nonostante l’aspetto sereno, la royal expert spagnola Concha Calleja ha rivelato che la moglie del Principe William “non è ancora guarita ed è ancora sotto controllo medico”.