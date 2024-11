Gaeta.it - Infermiera cartomante su TikTok: scoppia lo scandalo a Torre Annunziata

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una vicenda che miscela sanità e pratiche poco ortodosse ha scatenato un dibattito pubblico a, dove un’del distretto sanitario è finita nel mirino delle autorità. La donna, identificata con le iniziali P.E., lavora presso il distretto 56 dell’Asl Napoli 3 Sud e ha ripreso a pubblicizzare le sue attività disu. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra colleghi e cittadini, portando a un’inchiesta e a un possibile provvedimento disciplinare.L’attività sutra medicina e paranormaleL’P.E. ha creato due profili su, utilizzati per promuovere le sue doti di cartomanzia con i nomi utente “liberta7774” e “pianeta.donna5”. I video pubblicati da P.E. non si limitano a intrattenere, ma sembrano far leva su tematiche legate alla salute, in particolare sulla prevenzione delle malattie oncologiche.