Tpi.it - In altre parole: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 novembre

Leggi su Tpi.it

Indi, 16Questa sera, sabato 162024, alle ore 20,35 su La7 va in onda In, il programma di Massimo Gramellini per esplorare la realtà che ci circonda, offrendo nuove chiavi di lettura e spunti di riflessione sempre attuali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.In apertura di, Gramellini e Roberto Vecchioni dialogheranno con Walter Veltroni, che presenterà il suo ultimo libro “Buonvino e il circo insanguinato”, approfondendo i fatti più rilevantisettimana. A seguire, sugli sgabelli di Inquesta settimana siederanno: Serena Dandini, per presentare il festival da lei diretto, “L’eredità delle donne”, giunto alla settima edizione, lo storico e giornalista Giordano Bruno Guerrieri, nelle librerie con “Benito, storia di un italiano” e la cantautrice Levante, in veste di autrice, per presentare il suo nuovo libro “Opera quotidiana”.