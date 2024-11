Il Gladiatore II la spiegazione del finale del film | cosa succede a Lucio?

Leggi su Cinefilos.it

IlII, ladeldel?A 24 anni dall’originale, IlII (qui la recensione) è finalmente arrivato sui nostri schermi. Questa volta ildi Ridley Scott segue il figlio di Massimo (Russell Crowe),(Paul Mescal), che incontriamo per la prima volta mentre vive in Numidia. In seguito a un’invasione dell’Impero Romano, viene portato a Roma dove si allena per diventare une seguire le orme del padre. Tradimenti e segreti si nascondono dietro ogni angolo della capitale, mentredeve cercare di sopravvivere in una missione di vendetta.L’epica saga storica giunge a una conclusione particolarmente caotica e violenta, da cui non tutti escono vivi. Tuttavia, sarete perdonati se alla fine delle due ore e mezza diavrete qualche domanda in sospeso.