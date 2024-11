Lapresse.it - Giustizia, Santalucia: “Contro Musolino è richiesta di silenzio, inaccettabile”

“Questa non è più pretesa di imparzialità, èdie questo non è accettabile. Il magistrato può, sui temi di, intervenire argomentando, perché è il nostro specifico campo professionale. Non si può chiedere, in nome dell’imparzialità, il”. Così il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe, a margine del Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati, rispondendo alle domande dei cronisti in merito alladi apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del segretario di Magistratura Democratica Stefanoda parte di due consigliere laiche del CSM. “L’imparzialità è una prerogativa a difesa dei cittadini – aggiunge il presidente – ma chiediamo che sia possibile esercitare i nostri diritti fondamentali di cittadini.